◇フィギュアスケートNHK杯 1日目(7日、大阪・東和薬品RACTABドーム)男子ショートプログラムが行われ、日本からは3選手が出場し、佐藤駿選手が96.67点（技術点53.67・演技構成点43.00）の高得点で2位につけました。佐藤選手は序盤の4回転ルッツをしっかりと着氷。続く4回転トゥループとトリプルトゥループのコンビネーションもしっかりと決めます。その後も優雅で伸びやかな滑りを披露。最初の4回転ルッツのみ回転不足となりました