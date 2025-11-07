ホンダは、オランダに拠点を持つ中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」の半導体供給停止について「中国側で半導体出荷の動きがあり対応している」として稼働が停止している北米の工場での自動車生産の再開を今月21日の週にも目指すことを明らかにしました。6日の決算会見で貝原副社長は「現地サプライヤーと直接連絡を取っている」として半導体供給停止の影響を最小限にできるよう対応を始めていることを明らかにしました。ホ