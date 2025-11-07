アメリカ・ニューヨークで、大爆発の瞬間が撮影されました。2度にわたる爆発音。何があったのでしょうか。現地メディアによりますと、この日、道路脇のごみが燃える火事が発生。その後、止まっていた車に引火したとみられます。この爆発で、駆けつけた消防士7人がけが。いずれも命に別条はありませんでした。一方、トルコでは、ビルが倒壊する瞬間が撮影されました。がれきやコンクリートの破片が四方八方に飛び散り、辺りは一瞬に