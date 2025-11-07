深刻なクマ被害は、週末に開催される予定のイベントに影響を及ぼしています。8日に山梨・甲府市で開催予定の、体を動かしながら遊べる体験ができる「子ども応援フェスタ」。甲府市役所子ども応援課の浅川亜紀課長は、本番を前に「できればクマが来ないで、無事に最後まで楽しんでいただければ…」と不安を募らせていました。それもそのはず。イベント会場から1.5kmほどしか離れていない場所で、クマが出没したのです。こうした事態