東京・田園調布署でカメラが捉えたのは、眼鏡をかけ髪の毛を後ろで結んだ男。女性をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いで逮捕された高須神貴容疑者（32）です。高須容疑者は5日、大田区にある元勤務先の事務所内で、ハンマーでパソコンを壊すなどした後、50代の女性従業員を追いかけ回し、頭部を複数回殴ったということです。女性は頭から血を流して病院に運ばれ、全治3カ月の重傷です。高須容疑者とみられる男が連行される瞬間