お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之、河本太が６日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ウエストランドのぶちラジ」を更新した。井口は、営業先の岡山県で「ネタで。『なんだ？新倉敷駅、何もねえじゃねえか！』って言って。みんな（シャレが）分かるから笑ってくれるし。それでちょっと火ついて。結構、言いすぎたじゃないですか？」と岡山県をイジリすぎたことを回顧。河本は「倉敷市長が裏にいるのに」と苦笑した。