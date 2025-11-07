自分を磨くための共同生活の最中、38歳メンバーの“上から目線”な発言に、23歳大学生が「俺らを下に見てる」と激怒。口喧嘩に発展した。【映像】「じゃあ何で彼女できないの？」38歳に詰め寄る23歳大学生11月6日、「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #2』（ABEMA）が放送された。主導するのは、