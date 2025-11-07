山本の熱投はカーショーの心を強く揺さぶったようだ(C)Getty Images日本人右腕への称賛が止まらない。ドジャース史上初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献し、18年間の現役生活に幕を閉じたクレイトン・カーショーは、現地時間11月6日、米ポッドキャスト番組『Dan Patrick Show』にゲスト出演。その中で司会者からユニークな質問を受け、回答に山本由伸の名前を挙げている。【動画】胸が熱くなる…山本由伸と佐々木朗希の試合