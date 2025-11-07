スーパーでの買い物ついでに「カラオケ」が楽しめる。そんな場所が11月7日オープンしました。カラオケを楽しむ女性たち。その場所は…。なんとスーパーマーケットです。世羅町にある「ショージ世羅店」で店内に設置した「カラオケルーム」が11月7日、オープンしました。カラオケをする場所が少ない地域の買い物客に気軽に楽しんでもらおうとカラオケ店のビッグエコー