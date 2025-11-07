ポケモンカードの新商品ハイクラスパック「MEGAドリームex」が28日、「スタートデッキ100 バトルコレクション」が12月19日に発売されることが決定した。あわせて収録される新カードの一部が公開された。【画像】効果が強い！メガカイリュー＆ハクリュウメガシビルドンなどポケカ新カード■「MEGAドリームex」収録カード・メガカイリューex特性「スカイキャリー」は、自分の番に1回使うことができ、自分のバトルポケモンをベン