タレントのフワちゃんが7日、自身のXを更新。「女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表した。【写真】久しぶりの登場…深々と一礼するフワちゃんXで「皆様ご無沙汰しておりますフワちゃんです!!」と切り出し「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」とつづった。そして「本日を持ちまして