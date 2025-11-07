『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』初日舞台あいさつが7日、都内で行われ、脹相役・浪川大輔、虎杖悠仁役・榎木淳弥、乙骨憂太役・緒方恵美、禪院直哉役・遊佐浩二が登場した。【動画】“脹相”浪川大輔がキャラ誤読を弁明「もう“夏油”読めますんで！（笑）」先月30日に行われた「渋谷事変」直前イベントで、同作のキャラクターである“夏油（げとう）”を「ずっと“なつあぶら”だと思ってた