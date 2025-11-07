『ラブライブ！スーパースター!!』澁谷かのん役、同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとして活動する一方、ドラマ・映画・舞台への出演など、さまざまなフィールドで活躍する声優・伊達さゆり。彼女の2nd写真集「シルエット」が、11月6日(木)に発売された。以前から訪れてみたいと思っていたという香港・マカオを舞台に、元気いっぱいの笑顔から、今までに見せたことのないクールな表情などを余すところなく収め