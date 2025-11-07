テレビアニメ2期の製作も決定している大人気ライトノベル作品「負けヒロインが多すぎる！」（通称・マケイン）。2025年11月5日、そんなマケインと「竹島水族館」（愛知県蒲郡市）のコラボが発表され、話題となっている。竹島水族館では12月20日から26年2月1日まで、展示のほか、描き下ろしコラボグッズやコラボチケット、コラボフードなどを展開予定だという。何故かというと「マケイン」は豊橋市がメインの舞台で?聖地巡礼?の行先