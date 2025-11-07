広島県立美術館で開かれている古代エジプトの謎に迫る特別展の来場者が7万人に達しました。■司会「おめでとうございます」7万人目の来場者は、広島市安佐南区の平岡文江さんです。記念品として展覧会グッズが贈られました。■広島市安佐南区 平岡文江さん「本当にびっくりで、え？という感じでした。スフィンクスとかクフ王とか、古代の歴史に興味があった」「古代エジプト」の特別展には、アメリカのブルックリン博物館が所蔵す