【ニューヨーク＝小林泰裕】ロイター通信は６日、米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）が、投資詐欺などに関連した不正な広告から巨額の利益を得ていると報じた。２０２４年の売上高１６４５億ドル（約２５・２兆円）のうち、推定で約１０％が不正広告に由来していたという。報道によれば、メタは少なくとも過去３年間、投資詐欺や違法なオンラインカジノ、禁止医薬品などに関する広告から収益を得ていた。内部システムによっ