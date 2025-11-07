作家・三島由紀夫の姪で料理家の杉山絵美氏が監修を務めたカフェ・レストラン「ＳＬＢＣＡＦＥ」「ＳＬＢＴＨＥＤＩＮＩＮＧ」（埼玉県大宮市）で６日、杉山氏と親交のある著名人が招かれディナーパーティーが開催された。同カフェ・レストランは埼玉県のＪＲ大宮駅前で開業する商業施設「ムスブルミネ」内で１３日にオープン。埼玉県産の新鮮な食材と、ユーチューバー「ヘラヘラ三銃士」ありしゃんの実家で生産したお米