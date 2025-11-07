代表ではオールラウンダーとしてアピールだ。侍ジャパン・日本代表合宿に参加中の広島・小園海斗内野手（２５）が、前日の遊撃に続き、この日は二塁手としても、守備メニューに加わった。本人も「実際にどこでもいいと思っています」と来季のＷＢＣメンバー入りへ、ポジションへのこだわりは全くない。「それがショートなのか、サードなのか、分からないですけど（試合に）出たいと思っているので。アピールしないといけない立