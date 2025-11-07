メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県大野町の寺の駐車場にクマが現れ、約2時間半居座りました。 駐車場を悠然と歩き回るクマ。 7日正午ごろ岐阜県大野町の寺で撮影された映像です。 食べ物を探しているのでしょうか。 周囲をぐるぐると歩き回ります。 クマは約2時間半居座った後、山に帰ったといいます。 けが人はいませんでした。 警察によりますと、クマは1頭で約1メートルの成獣とみられています。 岐阜