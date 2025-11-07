サンタクロースの姿で非日常を楽しみながら街中パレードや公園ランニングを行い、その参加費を活用して病気と戦う子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「サンタパレード東京」が2025年11月16日(日)に東京・渋谷〜原宿の公道および代々木公園で、「サンタパレード大阪」が12月7日(日)に大阪城公園で開催される。【写真】サンタクロース姿で渋谷駅から原宿駅までをウォーキング！「