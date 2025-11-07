◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）15位から出たメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が6バーディー、ボギーなしでこの日最少に並ぶ66をマークし、通算9アンダーで4位に浮上した。首位と2打差。ホールアウトした佐久間は「ノーボギーのプレーができたのが良かった」と表情を緩めた。パー5の1番で3メートルのチャンスをものにすると、2