SNIDEL（スナイデル）が贈る「HIGH QUALITY COLLECTION」は、素材・仕立て・着心地にこだわった特別なライン。尾州の職人技や希少素材を取り入れ、長く愛せる“本物の上質”を追求しています。寒い冬を、心まであたたかく満たす一着に出会えるコレクションです。 SNIDEL冬コレクションが魅せる上質な素材美 尾州産の上質ウールナイロンを使用した「HQLスカーフ付きウールミドルコート」（42,900円）