広東省深セン国際クルーズターミナルで6日、越境ヘリコプターによる出入国機能が導入された。2機の越境ヘリコプターが第一陣となる乗客を乗せ、マカオ国際空港から蛇口へ、蛇口から香港信徳ヘリポートへの直行便の飛行を完了した。新華網が伝えた。これら2路線の就航によって、深セン蛇口から香港島までの所要時間は20分以内、マカオまでは15分以内に、それぞれ短縮される。これにより粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東