中国国家標準委員会はこのほど、国際標準「放射線防護〜医療用陽子加速器〜遮蔽設計と評価の要求と勧告」を正式発表しました。同標準は中国が主導し、米国、フランス、カナダ、スイスなど9カ国の専門家が共同策定しました。陽子線治療は現在最も先進的な腫瘍の放射線治療技術の一つで、標的への高精度照射や副作用が少ないなどの長所があり、世界でがん治療の新しい選択肢です。国際粒子線治療研究グループ （PTCOG）によれば、世