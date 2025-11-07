このまま一人で暮らすのは寂しい、どうしたらいい？と、現役時代から老後の心配をしている人は少なくないでしょう。セカンドライフになると、お金だけではなく人間関係にも変化があらわれます。老後を充実させるために、現役時代から考えておいてほしい3つのことを解説します。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴老後を充実させるコツ1：生きがいを見いだす老後の生活にかかわらず、毎日の生活を充実