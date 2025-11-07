『追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン』（躯咲マドロミ）が「竹コミ！」で2025年11月6日（木）12：00より連載開始された。 【写真】『追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン』 怠惰の罪で天界を追放された元・大天使メルトダウン。地上で惡魔狩りの労役を課された彼女だが、相変わらず労働意欲はゼロ。 天界から追放されたなか、地上ではジュースやお菓子を飲み食いしながらTV番組を見たりなど、下界でダラ