７日も広島市内でクマが目撃されました。今後動きが活発になる時期に入っていくことから、広島市の松井市長は対策を進めていく考えを示しました。 午前７時５５分ごろ、安佐南区上安７丁目で「山側から顔をだしたクマを見た」と通報がありました。 クマレンジャーや区の職員らが現地を確認したところ、足跡らしいものがあったことから「クマの可能性が高い」と判断したということです。 目撃されたクマは付近の山に走り去