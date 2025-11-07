上関町への中間貯蔵施設の計画に反対する3つの団体はきょう（７日）、中国電力の「適地」判断を慎重に検証するよう、県に申し入れました。団体側は、事業計画が示されていない現時点で「受け入れの判断はできないはず」と指摘。そのうえで、大分県の国東半島沖から周防大島町にかけて伸びる活断層について、最新の知見が「適地」の判断に反映されておらず、第三者を加えて検証すべきなどとしています。（原真紀平生町議）「（平生