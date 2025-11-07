１１月８日の 「いい歯の日」を前に、８０歳を過ぎて２０本以上歯を保っている人が表彰されました。 広島市役所で行われた表彰式には今年度の対象者７１３人のうち代表者４人が出席しました。 歯と体の健康は深く関係することから、８０歳を過ぎても２０本以上の歯を保とうと国や歯科医師会などが「８０２０運動」として呼びかけています。 ３２本全ての歯を保つ亀井義人さん（８０）「幼少のころから塩で歯を磨いていました。