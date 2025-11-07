きょう昼頃、山形県真室川町で管轄の警察署の警察官を名乗る不審な男らが住宅に訪問したとして、警察が注意を呼び掛けています。 警察によりますときょう午後零時２０分頃、山形県真室川町川ノ内の住宅を新庄警察署員を名乗る３人の男が訪問したということです。 新庄警察署は真室川町を管轄していますが、新庄警察署では訪問した事実はありませんでした。 男らは「不審者情報でこの辺を回っている」などと言い立ち去ったという