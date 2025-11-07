【資料】JR東日本 ＪＲ東日本は７日、東急田園都市線の列車衝突脱線事故を受けた緊急点検で、上越線の水上駅（群馬県みなかみ町）と高崎線の熊谷駅（埼玉県熊谷市）の在来線あわせて２カ所で、信号の設定ミスが見つかったと発表しました。 ＪＲ東日本によりますと、両駅とも、通常は停車しない線路の分岐器（ポイント）付近に予期せず止まった場合、進入してくる列車と接触する恐れがあったということです。当該箇所の使用