福岡県警八女署は7日、八女市の店舗固定電話に同日午前9時30分ごろ、自動音声で松山税関をかたる人物から「大事な書類をお預かりしています」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。