ことしは戦後80年の節目の年です。長門市できょう（7日）仙崎への引き揚げを経験した人が自身の体験談を語りました。長門市で行われた戦争・引揚体験を語る会。高見幸雄さん85歳は、6歳のときに母と姉の3人で釜山から仙崎に引き揚げてきました。（高見幸雄さん）「とにかく日本に帰られるんだということで」「『日本海見えたぞ』という声で船底のみんなが（船の）甲板に上がった風景は いまでも記憶に残っている」引き揚げ地の1つ