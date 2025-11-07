愛知のスピードスターの高校最後の選手権は、予選準決勝で幕を閉じた。来季の水戸ホーリーホック加入が内定している名古屋高MF山下翔大は、準決勝で東海学園高に０−１で敗れて２年ぶりの選手権出場を逃した。「２年前（第102回大会で初出場しベスト８入り）に先輩たちに選手権という舞台を見せてもらって意識が大きく変わったので、僕らも後輩たちにその景色を見せてあげたかった。それに僕らの代は３年間ずっと切磋琢磨をやっ