１年でのＪ１復帰を逃した北海道コンサドーレ札幌は、７日(金)、空席となっていたゼネラルマネージャーにクラブＯＢの河合竜二氏が来月12日付で就任することを発表。同日、就任会見が開かれた。■河合竜二 新ＧＭ「先月中旬に社長からGM就任の打診があり、プロ生活２２年の経験をサッカー界、このクラブに還元したい力になりたいという気持ちが強く、受けさせてもらった。まちのミライ（クラブ関連会社）