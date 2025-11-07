バスケットボールB2鹿児島レブナイズの最新情報を伝える「FRIDAY REBNISE」です。西地区3位のレブナイズは8日からホームで東地区6位の山形と対戦します。選手に意気込みを聞きました。バスケットボール、B2鹿児島レブナイズ。前節、アウェーで静岡と対戦し、1勝1敗で西地区3位に浮上しました。今シーズン加入した遠藤選手は前節が初出場でした。(遠藤 善選手 )「ももの裏のハムストリングの肉離