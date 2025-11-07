竹原署の分庁舎で、訪れた人らから現金を盗んでいたとして警察官が懲戒免職されました。 竹原署の巡査長の容疑者（３１）は３月、当時勤務していた竹原署大崎上島分庁舎で、免許証の手続きで訪れていた人の財布や車から現金約１０万円を盗んだなどとして７日付で懲戒免職となりました。 容疑者の男は８月に同様の事件で逮捕されていて、その後書類送検された犯行を含めると計１０件・総額２５万５千円の被害があるとみられ、一部