救助隊を目指す消防士たちの訓練が行われました。その時間、なんと24時間です。 6日夜、建物が倒壊したという想定で救助にあたる消防士たち。県消防学校で6日～7日にかけ行われた訓練です。その時間は24時間。過酷な訓練です。訓練に参加したのは、県内各地の消防署に勤務する救助隊員を目指す消防士42人です。■指導する救助隊員「消防職員＝助けてくれるところしか思わない。助けてくださいと手を差し伸べてるのであれ