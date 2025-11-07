日韓の「戦略対話」に先立ち握手する船越健裕外務事務次官（左）と韓国の朴潤柱外務第1次官＝7日、ソウル（共同）【ソウル共同】日韓両政府は7日、外務次官級の「戦略対話」をソウルで開いた。日本の船越健裕外務事務次官と韓国の朴潤柱外務第1次官が出席。両氏は6月以降、日韓首脳会談が3回実施され、首脳の頻繁な相互往来「シャトル外交」が完全に復活したと評価した。高市早苗首相と李在明大統領が首脳会談で関係強化の意思を