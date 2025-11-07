オリンパスは７日、世界で２０００人の人員を削減すると発表した。日本を含む全拠点が対象になるとしており、今年度から実施して来年度中に完了させる予定だ。年間２４０億円のコスト削減を見込む。地域や部門ごとの人数の内訳は示していない。３００億円の関連費用が発生する見込みで、このうち１２０億円は２０２６年３月期連結決算の業績予想に織り込んだ。連結従業員数は、２０２５年９月末時点で２万９０５６人。