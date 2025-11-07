ＤｅＮＡは７日、２３年から「ちとせグループ」と共同で進めてきた腸内環境データに基づく選手サポート「ちとせメソッド」の成果に関する共同記者会見を行った。「ちとせメソッド」とは微生物の力でアスリートのカラダ作りを支える手法で、選手一人一人の腸内細菌叢に着目。検査や解析、食事提案、実践フォローまでを一連化した支援で、昨年は東や伊勢、山崎らが、今年は松尾、蝦名らが取り組みに参加し、平良は２年連続で参加