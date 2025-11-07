7日は二十四節気の「立冬」です。 暦の上では冬ですが、7日の大分県内は多くのところで最高気温が20度を超え、暖かい一日となりました。 大分市（7日） ◆TOS田邉智彦記者「午後2時前の大分市内。ひなたにしばらく立っていると、シャツ一枚でもじんわり汗がにじんでくるような暖かさ」 高気圧に覆われ、各地で気温が上がった7日の県内。最高気温20.8度を観測した大分市では、脱いだ上着を腕に抱えたり、半袖で