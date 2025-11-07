フジテレビ、フジメディアＨＤの清水賢治代表取締役社長が７日、同日付で両社の取締役を辞任した安田美智代氏について東京・台場の同局で言及した。清水社長は９月中旬に報告を受けたといい「最初は疑惑が真実でなければいいと思っていましたが、残念ながら事実と異なる会食先、人数が判明した」と報告した。内訳については「２０２０年から５年間で約６０件、金額としては約１００万円。（物品購入は）手土産として申請された