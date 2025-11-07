名古屋市などの現役教師が、児童を盗撮した画像をSNSグループで共有していた事件で、“7人目”の教師が逮捕されました。教師たちは、SNSで「ロリ川柳」の投稿など繰り返すなど、信じがたい行動をしていました。 ■最後の7人目を逮捕…被害者はのべ35人以上に 7日朝、愛知県警港署から送検された、岡山県備前市立の小学校教師・甲斐海月容疑者(27)。自分の性欲を満たすため、女児が着替えをする動画1点を所持し