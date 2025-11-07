大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するタイラー・グラスノー投手（32）の婚約者のメーガンさんが2025年11月6日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで行われた優勝パレード中での仲睦まじい様子を披露した。「LA... LOVE YOU 2TIME」ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。優勝パレードに参加したメーガンさ