日中はまだまだ暑いですが、きょう7日は立冬。 今年もイルミネーションの季節がやってきました。鹿児島中央駅アミュ広場から中継で伝えてもらいます。 アミュ広場のイルミネーション「カゴシマセントラルアーク」、今年で10周年です！冬の鹿児島中央駅を華やかに彩っています。 先程まで華やかな演奏を行っていたのは、世界で活躍する鹿児島出身のトランぺッター・タブゾンビさんが登場。鹿児島高等