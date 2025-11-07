福岡の夜を鮮やかな光が彩る季節となりました。北九州市のJR折尾駅の北側駅前広場では6日、「折尾イルミネーション」の点灯式が行われました。 ■アナウンス「3、2、1、点灯！」地元住民や大学生などが中心となり、折尾地区を盛り上げようと始まったこのイベントは、ことしで3回目です。 訪れた人たちは、写真を撮るなどして幻想的な光を楽しんでいました。■訪れた人「さっき歩いたら、わって感じで、すごかったです