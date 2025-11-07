ふるさと納税の返礼品をもらう代わりに子どもたちに地元の食材を食べさせてほしい。垂水市にそんな匿名の善意が寄せられました。温かな心遣いを受け、市が給食に用意したのは育ち盛りの子どもたちが大喜びのメニューでした。垂水市の新城小学校。給食の時間、ご飯の上にたっぷりと盛り付けられたのは、地元、新城産の牛肉を使った焼き肉です。市内すべての小中学校で約840食の焼肉丼が提供されました。育ち盛りの子ど