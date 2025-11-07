ロンドン序盤、ドル円は１５３円台前半で高止まり＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル円が153円台前半で高止まりしている。東京市場では152.82レベルを安値に買われ、ロンドン朝方には153.54レベルまで高値を伸ばした。その後の調整売りは153.30台までにとどまっている。 ユーロとポンドは値動きが逆方向となっている。ユーロ買い・ポンド売りのフォローが持ち込まれている。ユーロドルは1.153