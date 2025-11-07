Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が7日、都内で声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」の初日舞台あいさつに登場した。何かに夢中になると他のことが目に入らなくなる「トリツカレ男」ジュゼッペ役。佐野はこれまでの人生を踏まえ「楽しかったこと、何かわくわくしてた瞬間思い返したら、それって常に僕が何かにとりつかれている瞬間だと思います」と切り出した。2016年に事務所に入所。「事務所に入って、アイドルにとりつかれて